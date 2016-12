Supprimer tous les articles d’une catégorie sur un blog WordPress

Parfois on a besoin de faire un peu le ménage et ainsi supprimer tous les articles d’une catégorie qui ne correspondraient plus à la ligne éditoriale du blog. Si vous avez une dizaine d’articles vous pouvez toujours les supprimer à la main dans l’interface de gestion du blog mais en revanche si vous avez plus de 500 articles la chose se complexifie !

DELETE a,b,c,d FROM wp_posts a LEFT JOIN wp_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id ) LEFT JOIN wp_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id ) LEFT JOIN wp_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id ) LEFT JOIN wp_terms e ON ( e.term_id = d.term_id ) WHERE e.term_id =XXXX

SELECT * FROM wp_posts a LEFT JOIN wp_term_relationships b ON ( a.ID = b.object_id ) LEFT JOIN wp_postmeta c ON ( a.ID = c.post_id ) LEFT JOIN wp_term_taxonomy d ON ( d.term_taxonomy_id = b.term_taxonomy_id ) LEFT JOIN wp_terms e ON ( e.term_id = d.term_id ) WHERE e.term_id =XXXX

Après quelques tests et recherches le plus simple est donc de les supprimer directement dans la base de données Mysql du blog grâce à cette requête Mysql :XXXX est donc le numéro de la catégorie à supprimer! Si vous n’êtes pas certain faite cette requêtes mysql pour vérifier que ce sont les bons articles à supprimer :