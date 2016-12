Soundhound lance Houndify une solution d’interface audio pour les applications

Soundhound est un équivalent à Shazam qui permet grâce à l’écoute d’un morceau musical de retrouver le titre et l’artiste. Hier, Soundhound a annoncé la sortie d’un nouveau produit très intéressant qui permet d’associer une commande vocale à n’importe quelle solution ou applicatif. Le principe est pertinent car plus le temps passe et plus les utilisateurs s’affranchissent des commandes textuelles et des claviers pour utiliser la voix qui est bien plus naturelle. Houndify pourrait être une sorte de Siri ou de Cortina pour n’importe quel applicatif, l’outil a été pensé par et pour des développeurs ce qui présage des fonctionnalités adaptées aux besoins des concepteurs de n’importe quelles applications qui n’ont pas forcément les compétences et l’expertise de l’audio.

Pour l’instant Houndify est en private beta et les développeurs peuvent faire une demande d’accès à l’outil, en revanche je n’ai pas encore trouvé des informations sur le business model et sur la grille tarifaire.