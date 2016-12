Snapchat lance sa paire de lunette connectée

Snapchat (Snap Inc depuis peu) vient d’annoncer la sortie de Spectacles, une paire de lunette connectée qui permet de filmer des séquences vidéos de 10 secondes qui auront pour finalité d’être diffuser sur Snapchat. Le device sera commercialisé 130$ et se positionne comme un gadget (certes un peu cher tout de même) valable uniquement pour poster sur le réseau social. A mon sens c’est un peu restrictif mais cela ne doit pas couter trop cher à Snapchat de produire cette paire de lunette et peut être que cela séduire quelques happy few, mais je ne pense pas que cela soit clairement une stratégie de développement de la société, on est plus dans le registre du marketing et de la communication sur ce coup!

Plus d’information sur le site dédié spectacles.com