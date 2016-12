L’intelligence artificielle de Google vient de battre le meilleur joueur du monde du jeu de go

Pour ceux qui suivent un peu l’actualité de l’intelligence artificielle c’est une sacrée nouvelle car pour la première fois une machine bat le meilleur joueur du monde du jeu de go Lee Sedol qui est 9ème dan de ce jeu (sur 9). L’enjeu est de taille pour Lee Sedol car s’il au terme des 5 matches il gagne il pourra empocher un million de dollars! Mais pour l’instant c’est la machine AlphaGo qui gagne…

Pour revoir le match 1 c’est ici :Le second match aura lieu le 10 mars, le 3eme le 12 mars, le 4eme le 13 mars et le dernier le 15 mars. Reste maintenant à savoir si le meilleur joueur du monde va reprendre la main sur la machine qui a l’air d’être vraiment performante! Si vous souhaitez plus d’informations sur Alphago c’est sur le site de deepmind qu’il faut aller.