Le clavier Swiftkey utilise maintenant un réseau neuronal pour la prédiction de la saisie

Swiftkey est un clavier pour android et ios bien fichu qui permet de taper plus facilement du texte qu’avec la méthode classique lettre à lettre. Ce type de clavier, basé sur le mouvement du doigt sur le clavier et sur la prédiction de mots, a été repris par d’autres acteurs comme Google qui propose un clavier lui aussi bien conçu pour les smartphones sous android.