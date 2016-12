J’ai testé Orange Cash

Il y a quelques mois Orange rachetait Groupama Banque, la nouvelle n’était pas passée inaperçu car l’opérateur de téléphonie devait ainsi mécaniquement une banque et cela change pas mal de chose et l’application Orange Cash prend tout son sens maintenant…

Pour faire simple Orange Cash c’est une application qui va vous permettre de payer chez les commerçants qui acceptent le paiement par NFC (ce qui est largement répandu maintenant) mais aussi de payer sur internet avec un système de carte bancaire virtuelle à usage unique bien pratique. Pour les paiements via TPE on peut légitiment se demander l’intérêt de la solution versus les cartes bleues NFC mais vous avez avec l’application la possibilité de gérer vos petits achats et ainsi de gérer une sorte de porte monnaie avec des informations sur vos derniers paiements qui sont historisés, on est donc dans un système de gestion plus pratique que les paiements via NFC même si avec les applications des banques on peut certainement faire des choses équivalentes. En terme d’ergonomie l’application est hyper simple et en deux coups de cuillère à pot vous avez de l’argent sur votre application et vous êtes prêt à faire vos premiers paiements. Orange prend d’ailleurs une commission forfaitaire de 0,79€ à chaque fois que vous remettez de l’argent dans l’application. Au maximum vous pouvez mettre 1000€ dans l’application, mais avec ce montant on s’éloigne du simple porte monnaie ;) En terme de sécurité l’application vous demande à chaque fois un code à 4 chiffres pour sécuriser vos achats. Voici l’interface pour le paiement internet, c’est l’une de mes fonctionnalités préférées de cette application : Il faut savoir que pour utiliser Orange Cash vous devez avoir un abonnement en cours chez Orange ou Sosh et que votre téléphone doit être compatible , avoir le NFC et être sous android ou windows car Apple bloque la validation de l’application a priori car elle est directement concurrent d’Apple Pay. Dans la pratique cela fonctionne pas trop mal même si mon achat de café avec un TPE a nécessité de redémarrer l’application pour que le paiement soit accepté… Quoiqu’il en soit je conserve l’application pour l’utiliser sur des petits paiements même s’il faut que je prenne l’habitude de payer avec le mobile plutôt qu’avec mon portefeuille et sur les paiements internet dont je ne connais pas le niveau de sécurité. C’est certain que les banques doivent réagir sinon elles vont se faire écarter du business par les acteurs comme Orange ou Apple! Pour télécharger l’application c’est ici . Vous trouverez plus d’information sur le site d’Orange Cash . Et bonus pour les 150000 premiers utilisateurs Orange vous crédite votre compte de 10€ et vous offre 1€ à chaque paiement sans contact, un bon incentive pour prendre l’habitude de l’application, Orange Cash met aussi en avant des bons plans intéressants plus d’information ici