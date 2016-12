Google attaque le marché de vidéo conférence pour les petites salles

Il y a deux ans Google avait déjà lancé une offre de vidéo conférence mais cette offre était plutôt logicielle et à destination des grandes salles de réunion. Le principe de base était de proposer une solution simple à mettre en place et surtout 10 fois moins chère que les solutions actuelles du marché.

Aujourd’hui Google propose donc son offre Chromebase for meetings pour équiper les petites structures comme les start up qui disposent de salles de réunion pour 2/3 personnes et ainsi faire de la vidéo conférence jusqu’à 25 personnes connectées. Afin de rendre le process plus simple, Google propose donc cette offre avec un écran de 24″ fabriqué par Acer L’offre est donc plug and play, ce qui n’est pas vraiment le terme adapté pour les solutions de vidéo conférence habituellement et c’est mieux ainsi ;)