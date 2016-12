Le très haut débit, aujourd’hui ce sont les parisiens qui en profitent!

Ayant reçu récemment, enfin il y a deux mois maintenant, une demande de câblage pour la fibre optique de mon habitation, je me suis demandé ce qu’il en était en France de la couverture internet. Au lieu de ne regarder que la fibre optique j’ai aussi analyser le taux d’éligibilité moyen selon les départements et plutôt que de faire un très beau fichier excel (enfin j’ai du en faire un quand même) j’ai préféré présenter les résultats sur des belles cartes issues de l’un de mes side projects…

Voici la carte avec le taux d’éligibilité au T3 2015

Voici la carte avec l’évolution du taux d’éligibilité entre le T3 et le T2 2015

Voici la carte avec le taux d’éligibilité à la fibre au T3 2015

Evolution du taux d’éligibilité à la fibre entre le T2 et le T3 2015

Alors pour commencer j’ai utilisé les données de La Mission Très Haut Débit qui propose des informations commune par commune, j’ai donc compilé les informations par département pour avoir quelque chose de visible et compréhensible sur des cartes. On commence avec l’éligibilité quelque soit la technologie (DSL, câble et fibre), de manière général la France est pas mal connectée même si on voit clairement des zones moins bien connectées que les autres (en blanc sur la carte), pas de mystère ces zones sont des zones où la densité de population est la plus faible, on imagine bien que les opérateurs ne sont pas trop chaud et motivés pour aller raccorder tout le monde dans ces zones… En revanche les zones des grandes villes sont particulièrement bien connectées avec des taux aux alentours de 99% ce qui est idéal comme l’Oise, la Somme, le Morbilan…Si on regarde l’évolution entre le second trimestre et le troisième trimestre 2015, en toute logique ce sont les départements mal couverts qui présentent la plus forte variation. Le Tarn et le Lot ont les deux plus fortes progression avec 19 et 21 pour mille de taux d’éligibilité en plus!Alors la fibre? Et bien la fibre aujourd’hui c’est un truc de parisien (67% de couverture) et de l’Ouest parisien, c’est moche mais c’est ce que disent les données :Certains départements semblent avoir une politique fibre bien forte comme l’Ain qui a taux d’éligibilité de 28% pas mal du tout surtout comparé à son voisin le Rhône qui est à 1,57% seulement, comme malheureusement beaucoup de départements français… Si on analyse l’évolution entre le T2 et le T3 2015, on constate que cela fibre beaucoup en Ile de France, un peu en Rhône Alpes, dans les Landes et un peu dans le Calvados mais presque pas dans le Sud de la France :Voilà il y a encore un peu de boulot pour permettre à la France de surfer en très haut débit!