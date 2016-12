Graphique du temps pour accéder à 100 millions d’utilisateurs

Voici un graphique intéressant présentant le temps qu’il faut pour accéder à 100 millions d’utilisateurs. On constate que plus le temps passe et moins il faut de temps pour atteindre 100 millions d’utilisateurs. Il a fallu 75 ans pour la téléphonie pour atteindre ce chiffre et seulement 1 an et 3 mois pour l’application Candy Crush…