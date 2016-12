Apple capte 94% des profits de l’industrie des smartphones

Pesant uniquement 13,5% de part de marché selon IDC, Apple capterait 94% des profits de ce secteur! Un sacré chiffre sachant que l’année dernière à la même période les analystes estimaient cette part à 85%… Doit on se demander si Apple ne vendrait pas trop cher ses appareils? Ou alors que les concurrents pourraient vendre leurs téléphones plus chers. Bref un superbe cas d’école sur la politique tarifaire et sur un positionnement haut de gamme justifiant des une politique de prix élevés.