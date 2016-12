eMarketer lance Numbers un outil de personnalisation de graphiques

eMarketer est bien connu pour ses graphiques rouges et noirs sur les thématiques du marketing, de la publicité et de l’industrie du digital au sens large. eMarketer vient d’annoncer il y a quelques jours un nouvel outil permettant de créer ses propres graphiques avec leurs données. Ainsi maintenant vous pouvez, si vous êtes un client chez eux, construire le graphique qui va bien avec les données que vous souhaitez utiliser et avec le type de graphique (barres ou lignes). Afin de présenter cette nouvelle fonctionnalité, eMarketer propose un outil de test pour tout le monde afin de tester les différentes possibilités de l’outil.