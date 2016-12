Réveiller une imprimante connectée à Google Cloud Print

Tout faire fonctionner c’est super quand çà marche et lorsque cela ne fonctionne plus cela devient vite un casse tête. Ayant un chromebook j’ai configuré mon imprimante pour qu’elle devienne Cloud Print et donc un web printer. Le soucis c’est que l’imprimante se met en veille du point de vu du Chromebook et que les impressions ne se font pas à l’instant voulu mais plutôt dans la journée ou pire ne se font jamais…



Franchement j’ai vraiment cherché, appelé Dell (fabricant de l’imprimante) pour trouver une solution, j’ai tout réinstallé trois fois mais rien n’y faisait cela fonctionnait mais sporadiquement… Lorsque cela est comme cela on regrette d’avoir acheté un chromebook (certes c’est une machine complémentaire mais quand même!). Et finalement après une ultime recherche j’ai trouvé la solution pour réveiller cette imprimante et imprimer avec Google Cloud Print. Il suffit donc d’ouvrir Chrome et de taper « chrome://devices/ » dans la barre de recherche et de valider et voilà votre imprimante se réveille!