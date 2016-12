Horreur, Google abandonne un raccourci clavier utile dans la prochaine version de chrome

Lors de l’installation de la dernière version (52) en beta (il faut bien se tenir au courant) du navigateur Google Chrome quelle ne fut pas ma surprise de constater que le raccourci clavier, lié à la touche d’effacement (backspace) permettant de revenir à la page précédente, avait purement et simplement désactivé au profit d’une nouvelle combinaison beaucoup moins pratique le cmd+ flèche de gauche sur mac.

We have UseCounters showing that 0.04% of page views navigate back via the backspace button and 0.005% of page views are after a form interaction. The latter are often cases where the user loses data. Years of user complaints have been enough that we think it’s the right choice to change this given the degree of pain users feel by losing their data and because every platform has another keyboard combination that navigates back.

Les ingénieurs de Google ont donné cette explication :Les chiffres sont intéressants car je constate que je suis dans les 0.04% d’utilisateurs et j’avoue que je ne peux pas me passer de ce raccourci qui me permet de ne pas utiliser la souris pour aller sur le bouton de page précédente et surtout qui me permet de le faire à une main. Si vous souhaitez conserver ce raccourci voici l’extension back to back qui fera le job.