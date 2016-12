Affinity, la suite graphique qui fait de l’ombre à Adobe

Adobe édite des outils puissants pour les graphistes et les designers comme Illustrator (pour le dessin vectoriel) ou encore le très connu Photoshop (pour la retouche photo). Ces outils sont de très bonne qualité mais coûtent cher pour ceux qui ont un usage occasionnel (comme moi) de ces outils… La concurrence était plutôt pauvre en terme de qualité pour ce type d’outils graphiques, il y avait donc une belle place à prendre, ce que les éditeurs de la suite Affinity ont vite compris!

En effet, le modèle d’Affinity est de proposer des outils équivalents à ceux d’Adobe mais à des prix raisonnables, 49,99€ l’outil au lieu d’un abonnement à 23,99€ par mois pour un outil Creative Cloud, avouez qu’il n’y a pas photo à fonctionnalités équivalentes. Donc pour avoir un version légale avec mise à jour illimité cela vous coutera uniquement 49,99€ pour Affinity Photo (le Photoshop d’Affinity) et 49,99€ pour Affinity Designer (l’illustrator d’Affinity). Donc pour 100€ vous avez des outils de qualité (que j’ai testé et apprécié) et cela en toute légalité et cela c’est bien aussi! C’est mon coup de coeur logiciel du moment. Quelques images et démonstrations des deux logiciels : Attention pour l’instant cela n’est disponible que pour l’environnement mac, la suite pour Windows devrait ne pas tarder à arriver d’après ce que j’ai compris. Plus d’information sur le site d’Affinity