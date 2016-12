WTF, Twitter en plus de 140 caractères?

Hier une rumeur annonçait que Twitter réfléchissait à augmenter la limite de 140 caractères de ses messages en permettant d’écrire jusqu’à 10 000 caractères… Un changement qui remet en cause le principe initial de Twitter qui finalement avec sa limite de 140 caractères obligeait l’utilisateur à aller à l’essentiel sans se perdre dans des explications longues et plus précises.