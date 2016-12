Quoi, le bon coin adopte un nouveau design?

Certes l’information n’a pas vocation à changer la face du monde mais je me suis toujours demandé quand le bon coin mettrait à jour son site, du moins la partie graphique visible de l’utilisateur final. Hier j’ai pu accéder à la version qui sera déployée normalement dans les prochains jours ou mois mais comme l’enjeu est important pour le bon coin ils prennent toutes les mesures pour faire en sorte que ce changement de design ne perturbe pas leurs utilisateurs.

Cette nouvelle version est accessible via cette url : beta.leboncoin.fr et présente un design qui finalement ne change pas beaucoup mis à part quelques modifications en terme de codes de design qui adoptent maintenant le flat design sans fioriture et une meilleure utilisation de la largeur de la page puisque le site est maintenant dans une résolution de 1200px de large. Les menus sont plus évidents et moins basiques c’est pas mal et cela manquait : J’aurais bien aimé que le site adopte le défilement automatique des pages cela aurait été bien plus pratique mais ils ont préféré conserver la pagination classique par page. En revanche, ils ont viré cette saloperie de « focus » du curseur sur la barre de recherche qui n’était pas pratique lorsque l’on passait d’une page d’annonce à la page de résultats avec le « back » de la navigation, c’est vraiment plus pratique comme cela car le « back » vous ramène maintenant au niveau de l’annonce cliquée dans la liste des annonces! Globalement pas de gros changements ni de révolutions, c’est plus propre, les couleurs sont toujours les mêmes, bref l’utilisateur lambda ne sera pas trop perdu je pense!