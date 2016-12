Google Save nouvel essai de Google pour gérer les favoris web

C’est étonnant mais la gestion des favoris web dans les navigateurs a toujours été compliqué alors que sur le papier le sujet est plutôt simple… Depuis Delicious il n’y avait pas beaucoup de nouveauté, les internautes avaient switché sur des solutions de web clipping comme pocket, evernote, etc… Google avait un moment tenté l’aventure avec une extension pour Google Chrome avec Google Stars qu’il avait transformé en ajout de favori ensuite.

Hier Google a annonce un nouvel outil intitulé Google Save dont le principe est similaire à Google Stars, franchement je n’y vois que peu de différences mis à part le nom et la possibilité d’y ajouter des tags et point intéressant la possibilité de retrouver ses favoris en dehors de son navigateur grâce à son compte Google. Bref, pas beaucoup d’innovation sur ce coup, je ne suis pas certain que cela va révolutionner la gestion des favoris web… Aujourd’hui Google Save est disponible via une extension à Google Chrome que vous pouvez télécharger ici