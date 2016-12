Fidelity déprécie ses actifs dans les licornes

Il fallait s’y attendre les licornes (sociétés ayant une valorisation de plus d’un milliard de dollars) ne font plus si rêver que cela. En effet, le fond d’investissement Fidelity vient d’annoncer qu’ils allaient déprécier bon nombre de leurs participations dont celles dans Dropbox (-10%), Twilio (-13%), Cloudflare (-31%) et Docusign (-17%), est ce un signe d’un retour à un peu de rationnel dans les valorisations de sociétés digitales? Très certainement!