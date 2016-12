Des devis d’artisans gratuit pour vos travaux

Je ne sais pas si vous avez déjà du faire des demandes de devis pour faire des travaux chez vous mais c’est souvent difficile et fastidieux d’obtenir des cotations pour ces travaux car les artisans ne sont pas disponibles ou alors vous ne savez pas qui appeler… Pour répondre à cette question et ce problème j’ai créer le site devisnow (http://www.devisnow.fr/) qui vous permet en moins de deux minutes de faire une demande précise et d’avoir rapidement des devis d’artisans qualifiés pour que vous puissiez faire un choix en fonction des prestations et de votre budget.

Le principe de devisnow est simple, vous choisissez une thématique de travaux (électricité, menuiserie, maçonnerie…) et vous précisez votre demande et puis vous renseignez vos coordonnées et voilà c’est fini il ne vous reste plus qu’à attendre les 5 devis gratuits. Et pour que cela soit encore plus simple une application mobile (android et iphone bientôt) est disponible, comme cela de votre poche et en mobilité vous faite des demandes de devis!