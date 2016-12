Captain Train passe sous pavillon anglais aprÃ¨s son rachat par Trainline

Captain Train passe sous pavillon anglais après son rachat par Trainline

Voilà une belle sortie pour la start up Captain Train qui propose la vente de billets de train en France et en Europe. Il y a 7 ans peu de personnes auraient misé sur la société tant le marché était verrouillé par la SNCF. Au final la persévérance de l’équipe de Captain Train (historiquement Capitain Train) a payé car ils ont su créer une belle alternative aux outils de réservation de la SNCF avec une application reconnue comme étant plus pratique et simple d’utilisation.

Trainline a donc dépensé 200 millions d’euros selon les différentes sources, avec 50% en cash et le reste en actions. Trainline n’est pas un petit acteur car ils vendent plus de 2 milliards d’euros de billets de train en Angleterre chaque année, pour information Captain Train avait réalisé 71 millions d’euros de vente l’année dernières… Selon le fondateur de Captain Train , Jean-Daniel Guyot, la marque et le bureau français vont perdurer mais la logique voudra qu’à terme (je parie sur 2 ans) que la marque Captain Train disparaîtra au profil de celle de Trainline.Trainline met donc la main sur une belle technologie, une application efficace et surtout se paye un superbe point d’entrée sur le marché français et européen!