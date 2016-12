Utiliser Google Authentificator sur plusieurs appareils simultanément

Google Authentificator vous permet de sécuriser avec la double authentification vos emails ou tout compte autorisant la double authentification (mot de passe et code spécifique fourni par l’application Google Authentificator ou par SMS). Le soucis est que logiquement vous configurer un appareil et si vous souhaitez avoir aussi les codes sur un autre appareil (ipad par exemple) cela ne marchera pas car vous allez avoir des codes différents entre votre téléphone et votre tablette et de ce fait seulement le dernier appareil configuré fournira les bons codes de connexion.

Comme d’habitude pour configurer un nouveau compte il faut vous rendre dans votre compte Google Cliquer ensuite sur « security check up Puis sur 2-Step Verification settings Ensuite cliquez sur Move to a different phone Configurer le premier appareil en scannant le QR code, puis prenez votre second appareil et scannez aussi le même qr code et procédez ainsi de suite avec tous les appareils que vous souhaitez utiliser avec l’application Google Authentificator Et voilà c’est fini vous avez donc des installations de Google Authentificator sur des appareils différents, c’est pratique et cela vous évitera d’aller chercher votre téléphone lorsque vous souhaitez vous connecter depuis votre tablette!

La solution est donc de procéder de la manière suivante pour toutes les applications Google Authentificator soient synchronisées de la même manière :