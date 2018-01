Petit guide pratique pour acheter du Bitcoin et le gérer

Depuis maintenant quelques mois j’observe et j’ai pu acheter quelques bitcoins. Après une phase d’observation et de test j’ai maintenant une vision un peu plus claire de ces fameuses cryptomonnaies qui font les choux gras de la presse actuellement.

Acheter du Bitcoin

Les portefeuilles Bitcoin

Le hot wallet

Le cold wallet

Le hard wallet

Suivre l’évolution de votre portefeuille Bitcoin

Blockfolio

Delta

Les applications plus poussées pour faire du trading

Quelques articles à lire aussi Acheter des Bitcoins avec sa carte bleue très simplement

Aujourd’hui il est globalement assez simple d’acheter des Bitcoins, une carte bleue suffit. En effet, sur le site Coinbase ( https://www.coinbase.com ) vous pouvez acheter rapidement des Bitcoins (BTC) pour une valeur inférieure à 500€, c’est de loin la solution la plus facile. Ce qu’il faut savoir c’est que sur Coinbase vous allez payer des frais plutôt élevés (de l’ordre de 2% des sommes achetées) et vous allez acheter à un cours garanti, de ce fait vous aller payer logiquement un peu plus cher que le prix de marché normal. Mais Coinbase est parfait pour commencer avec le Bitcoin, vous allez pouvoir acheter 50€ de Bitcoin et vous allez ainsi pouvoir tester vos portefeuilles, transférer les coins… Bref c’est pratique au début même si cela vous coute un peu plus cher à l’achat. Sachez que vous aurez 10€ en plus si vous créditez votre compte de 100€ grâce à ce lien : https://www.coinbase.com/join/5943d0caa5ee75078b839f15 Si vous souhaitez acheter plus de Bitcoin que 500€ ou payer moins de frais, vous allez devoir aller sur des Exchanges (place de marché) pour acheter des Bitcoins. Les trois plateformes que j’ai pu tester sont Kraken, Gdax et Bitstamp, elles sont toutes 3 bien dans l’ensemble. Pour alimenter en Euro ces plateformes vous allez pouvoir faire des virements SEPA depuis votre compte bancaire. Voici rapidement quelques retours d’expérience sur ces 3 plateformes :+gros volumes d’échanges+virement SEPA gratuit+plateforme de référence aux US+on peut acheter du Bitcoin, de l’Ether, du Litecoin, du DASH, bref pas mal de crypto-monnaies-l’interface pour passer les ordres qui a tendance à bugger, çà c’est énervant… +le portefeuille de coinbase est connectable à Gdax, les deux sites appartiennent à la même société+frais réduit par rapport à coinbase+possibilité de trader et donc d’acheter à prix choisi-volume d’échange plus faible que sur Kraken-le Bitcoin est plus cher que chez Kraken +Plateforme européenne+belle interface+possibilité d’avoir des sous compte pour différencier vos sources d’approvisionnement par exemple-ils se sont déjà fait pirater mais c’était il y a longtemps et depuis il n’y rien à signaler Mais c’est bien beau d’acheter du Bitcoin, ensuite il faut le stocker et pouvoir envoyer et recevoir des coins! En effet, dans les crypto-monnaies il n’y a pas de banque donc c’est à vous de choisir comment vous aller sécuriser vos clés privées (car les bitcoins sont dans la blockchain donc ils ne seront jamais chez vous, nous ne gérez donc que l’accès à ces bitcoins!). Pour ce faire il faudra envoyer vos bitcoins dans un portefeuille (wallet), trois types de portefeuilles existent :C’est un portefeuille sur internet dont vous ne gérez pas la clé privée, donc si le fournisseur se fait pirater vous pouvez vous faire voler vos bitcoins, dans le pire des cas! Lorsque vous achetez des bitcoins sur Coinbase ou un exchange, vos coins seront logiquement dans un hot wallet. Cette solution est la plus simple mais la plus risquée.C’est comme un hot wallet mais cette fois-ci le portefeuille est sur votre ordinateur, vous gérez dans ce cas les clés privées d’accès, c’est donc plus sécurisé mais il ne faut pas perdre les clés non plus! J’ai déjà testé Exodus ( https://www.exodus.io ) avec succès mais le code source du logiciel n’est pas open source donc ce n’est pas encore la solution la plus safe. Cette fois-ci vos clés privées seront gérées par une clé usb cryptée, c’est de loin lapour gérer vos bitcoins mais cela a un cout (environ 70€ la clé NANO S chez Ledger). Deux fabricants se partagent le marché, Ledger, une société française ( https://www.ledgerwallet.com ) et Trezor ( https://trezor.io/ ). Personnellement je n’ai pas testé Trezor, uniquement Ledger qui fonctionne très bien et que je recommande. Voilà vous avez acheté du Bitcoin, vous l’avez stocké dans un wallet sécurisé, reste maintenant à suivre la progression de votre portefeuille avec des outils adaptés. Attention avec ces outils il ne sera pas possible d’acheter ou revendre des bitcoins, seulement suivre l’évolution de vos actifs. Pour l’achat revente il faudra passer par les Exchanges. Personnellement j’utilise deux applications pour téléphone (android et IOS) qui fonctionnent très bien.La première est Blockfolio ( https://www.blockfolio.com/ ), cela n’est pas la plus esthétique mais elle est efficace pour suivre vos achats de crypto-monnaie. La seconde est Delta ( https://getdelta.io/ ), cette application est magnifique, le design est très réussi et on peut gérer efficacement son portefeuille, seuls les graphiques (des cours des monnaies) mériteraient un petit coup de rafraichissement à mon sens! Pour les plus à l’aise en finance et en trading voici deux applications dont l’une vous permettra de faire du trading (sur android uniquement). Ces applications sont truffées de tous les indicateurs utiles pour l’analyse financière : RSI, MADC, Bollinger Bands… Bref, ces applications sont à destination des traders!+application claire, intuitive+possibilité de faire du trading sous android uniquement*nombreux indicateurs+alertes basiques sur les cours +application ios et android+graphiques poussés+alertes sur les évolutions des cours+alertes payantes sur les indicateurs comme le RSI, le MADC, etc Voilà j’espère que cela vous a éclairé un peu sur le Bitcoin et sur comment en acheter et surtout comment le gérer.