Acheter des Bitcoins avec sa carte bleue très simplement

Acheter des Bitcoins n’est pas tellement compliqué le plus simple étant d’utiliser sa carte bleue et d’acheter le montant de Bitcoins désiré. C’est simple mais souvent les opérateurs n’oublient pas de se prendre une commission au passage, ce qui n’est pas choquant finalement.

Sachez que pour les français que nous sommes le plus simple et d’acheter ses Bitcoins chez Coinbase (promo de 10€ pour vous si vous achetez 100€ de bitcoin en cliquant ici ). En terme de commission, Coinbase vous chargera 3,99% de frais… Ce qui est quand même un peu cher donc en achetant 100€ de bitcoin il ne vous en restera donc que 96€… La nouveauté depuis aujourd’hui, c’est le service Revolut (ce sont des anglais) qui proposent une carte bleue (en prépaid) qui permet maintenant de convertir des euros en bitcoin. Le principe est donc le suivant : vous faites une demande de carte bleue chez Revolut , vous allez recevoir votre carte (le service est gratuit je précise), puis vous allez Y mettre quelques euros pour faire vos achats mais ces euros vous permettront aussi de les convertir en crypto-monnaies comme du Bitcoin, de l’Ether ou encore du Litecoin. La surprise c’est que le taux de commission de, franchement cela n’est pas cher du tout! Pour commander votre carte Revolut ou simplement en savoir plus c’est ici . Source Revolut